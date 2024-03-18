İngiltere'den Gazze çağrısı: Açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz
Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, büyük miktarlarda yardımın Gazze'ye girişinin engellendiğini belirterek, "Açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz." dedi.
Cameron, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rapora göre Gazze'de endişe verici seviyede açlık riskinin bulunduğunu vurgulayan Cameron, "Şu anki statüko sürdürülemez. Kıtlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.
Cameron, ülkesinin Gazze'ye daha fazla yardım girişini sağlamak için elinden geleni yaptığını, Gazze'ye aralıkta 750 ton, ocakta ise 315 ton gıda yardımı gönderdiklerini aktardı.
İsrail'e çağrı yapan Cameron, şunları kaydetti:
"Ancak daha fazla yardımın da engellendiği bir gerçek. Bu değişmeli. Daha fazla sınır kapısının daha uzun süre açılması, sağlık hizmetleri, su ve sanitasyon hizmetlerinin yeniden sağlanmasına ihtiyaç var. Çatışmalara verilecek acil bir insani ara, bunları gerçekleştirmenin en iyi yoludur."
DSÖ'den Gazze açıklaması: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı
BM duyurdu: Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i açlıkla karşı karşıya!
- İngiltere'den Gazze çağrısı: Açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz
- İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı: Onlarca şehit var
- Yahudi işgalcilere yaptırım kararı
- Hamas: İsrail, insani yardım sorumlusunu öldürerek Gazze'de kaos çıkarmayı amaçlıyor
- Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı
- Brezilya yanıyor: Ülkede sıcaklık rekoru kırıldı