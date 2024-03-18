Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı

Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurmasının ardından Guterres'in neden "olağanüstü" adımlar atmadığının sorulması üzerine Haq, "Genel Sekreter olağanüstü adım atılması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Haq, Guterres'in Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun daha fazla müdahil olması konusunda çağrı yaptığını dile getirdi.

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