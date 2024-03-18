VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakkari'de eğitime kar engeli
İsrail ve Hamas heyetleri Katar'da! Aynı otelde kalıp ateşkesi görüşecekler
Yahudi işgalcilere yaptırım kararı
Hamas: İsrail, insani yardım sorumlusunu öldürerek Gazze'de kaos çıkarmayı amaçlıyor
Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı
Kaftancıoğlu "para sayma" soruşturmasında ifade verecek
18 Mart 2024 Pazartesi 22:48:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 22:48:00

Guterres'ten Gazze halkını doyurmak için erişim ve harekete geçme çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi konusunda çağrıda bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurmasının ardından Guterres'in neden "olağanüstü" adımlar atmadığının sorulması üzerine Haq, "Genel Sekreter olağanüstü adım atılması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Haq, Guterres'in Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun daha fazla müdahil olması konusunda çağrı yaptığını dile getirdi.

DSÖ'den Gazze açıklaması: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
Etiketler : Antonio Guterres gazze kıtlık israil filistin
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX