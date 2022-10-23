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23 Ekim 2022 Pazar 15:54:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 15:54:00

İngiltere'de Rishi Sunak adaylığını resmen açıkladı

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İngiltere'de Rishi Sunak adaylığını resmen açıkladı

İngiltere'de eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, 20 Ekim'de istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılacağını resmen duyurdu.

Sunak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "derin bir ekonomik krizle" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Partimizin şimdi yapacağı seçim, gelecek nesil İngiliz halkının, öncekinden daha fazla fırsata sahip olup olmayacağına karar verecek." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, iktidardaki Muhafazakar Partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin Başbakanı olmak için adaylığını koyduğunu açıklayan eski Maliye Bakanı Sunak, "Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve bunu ülkemiz için yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liz Truss'ın istifasının ardından başlayan parti içerisindeki liderlik yarışına katılabilmek için bu kez adayların öncelikle en az 100 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Rishi Sunak'ın adaylığını ilan etmeden önce en az 124 milletvekilinin desteğini aldığı, öte yandan, Sunak dışında resmen adaylığını açıklayan bir diğer isim Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt'un ise 23 milletvekilinin desteğini aldığı biliniyor.

Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından da liderlik yarışı için adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

BORİS JOHNSON'IN DA RESMEN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın da ismi öne çıkıyor.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Johnson, henüz resmi olarak adaylığını açıklamasa da eski Başbakan'ın liderlik yarışına katılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılmak için adayların yarın TSİ 16.00'ya kadar en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

100 milletvekili desteğini birden fazla adayın alması durumunda, yarın saat TSİ 17.30-19.30 arasında Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında oylama yapılacak ve sonuçlar 20.00'de açıklanacak.

Üç adayın olması durumunda ise en az oyu alan kişi elenecek ve son iki aday arasında TSİ 20.30-22.30 arasında bir oylama daha yapılacak ve oylama sonucu TSİ 23.00'de açıklanacak.

Bu süreçten sonra hala iki aday kalırsa, bu kez Muhafazakar Parti üyeleri, bu iki isim arasında çevrim içi oy kullanacak ve oylama sonuçları 28 Ekim'de açıklanacak.

Partiden tek bir aday çıkması durumunda ise ülkenin yeni başbakanı bu hafta başında belli olabilir.

Etiketler : İngiltere Başbakanı resmen açıkladı İngiltere son dakika Rishi Sunak
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