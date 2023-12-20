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İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti
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20 Aralık 2023 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 16:18:00

İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti

Kaynak: AA

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İngiltere'de pratisyen hekimler, hükümetle maaş artışı konusunda yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeniden 3 günlük grev başlattı.

Ülkede uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan pratisyen hekimlerin 3 gün sürecek iş bırakma eyleminde uzman doktorlar acil durumlarda çalışmak üzere görevlendirildi.

Doktorların grev kararı, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ile hükümet arasında bu ayın başlarında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) göre, sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle geçen yıl 1,1 milyondan fazla randevu ve tedavi iptal edildi.

Pratisyen hekimler, gelecek ay NHS tarihindeki en uzun iş bırakma eylemi olan 6 günlük grev düzenlemeyi planlıyor.

Uzman doktorlar ve pratisyen hekimler "ilk kez" birlikte greve gitmişti

Daha önce birçok kez farklı günlerde greve giden uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, 20 Eylül'de "ilk kez" aynı gün iş bırakmıştı.

Uzman ve pratisyen hekimlerin aynı gün grev kararı, hükümet ile sağlık çalışanları arasındaki ücret anlaşmazlığının tırmanışa geçtiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmeti verilmişti.

NHS, yayımladığı raporda, sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıklamıştı.

Etiketler : hekimler grev maaş artışı İNGİLTERE DOKTORLAR
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