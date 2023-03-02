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02 Mart 2023 Perşembe 18:44:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 18:44:00

İngiltere'de Kovid-19 dönemi Sağlık Bakanının WhatsApp mesajları sızdırıldı

Kaynak: AA

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Bakan Hancock'un birlikte kitap hazırlığı yaptığı gazeteci tarafından sızdırılan mesajlarda, Sağlık Bakanının yaşlı bakımevlerinde test uygulamasında yanlış kararlar aldığı görülüyor.

Kovid-19 kısıtlamaları döneminde İngiltere'de Sağlık Bakanlığı yapan Matt Hancock, kısıtlamalar ve salgın uygulamalarıyla ilgili WhatsApp mesajlarının, paylaştığı gazeteci tarafından basına verilmesini eleştirerek, "Çok büyük bir ihanet ve güveni suiistimal." dedi.

Hancock'un salgın döneminde kısıtlama kararlarını zamanında almaması ve kısıtlamaların uzun olmasıyla ilgili tartışmalar, birlikte "Pandemi Günlüğü" kitabı hazırlığını yaptığı gazeteci Isabel Oakeshott'la paylaştığı WhatsApp mesajlarının medyaya sızdırılması üzerine başladı.

Oakeshott, yaklaşık 100 bin mesajı İngiltere'nin The Telegraph gazetesine sızdırdı.

Hancock, mesajların basına sızdırılmasına tepki göstererek, "Çok büyük bir ihanet ve güveni suiistimal." açıklaması yaptı.

Salgınla mücadele için yoğun biçimde çalışan kişilerin haberlerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle özür dileyen Hancock, "Isabel'in yalan iddialarıyla ilgili daha başka açıklama yapmayacağım. Bu iddialara daha uygun bir yerde, soruşturmada yanıt vereceğim. Böylece salgında ne olduğu ve neden olduğuna dair tam ve objektif bir anlayışa dayalı olarak tüm dersleri doğru bir şekilde alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hancock, The Telegraph'ın yayımladığı bazı mesajları ise "manipüle edildiği" iddiasıyla reddetti.

Bu açıklamaları BBC'ye değerlendiren Oakeshott ise toplumun yararına hareket ettiğini belirterek, "Milyonlarca insan, hepimiz çoğu zaman siyasi nedenlerle, zayıf kanıtlara dayanan tekrar tekrar kapatmalardan çok olumsuz etkilendik." diye konuştu.

MİLLETVEKİLİNİN ÇOCUĞUNA ÖZEL TEST GÖNDERDİ

Oakeshott'un, birlikte hazırladıkları kitap kapsamında Hancock'tan aldığı WhatsApp görüşme dökümlerini basına sızdırması üzerine o dönemde Hancock'un aldığı kararlar ülkede yeniden sorgulanmaya başlamıştı.

The Telegraph'ın yayımladığı mesajlarda Hancock'un başdanışmanı Chris Whitty'nin yaşlı bakımevlerine ziyarete gelenlere test yapılması talebini reddettiği ve yalnızca hastaneden gelenlere test yapılmasını istediği görülüyor.

İki Kovid-19 dalgasında Galler ve İngiltere'de bakımevindeki 30 bin kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde Hancock, Whitty'nin talebini ise "suyu bulandıracağı" gerekçesiyle reddediyor.

Hancock, iddiaya göre 8 Nisan 2020'de semptomları olup olmadığına bakılmaksızın tüm bakımevi çalışanları, ziyaretçileri ve sakinlerinin test olması kararını desteklerken, bu karardan 14 Nisan'da vazgeçti.

Bakımevlerindeki herkese test yapma uygulamasına ise aynı yılın temmuz ayında karar veriliyor.

Bir başka mesajda ise Hancock'un Kovid-19 testi sıkıntısı yaşanan dönemde milletvekili Jacob Rees-Mogg'un evine çocuğu için özel olarak test kiti gönderip ardından da kitin laboratuvara götürülmesine aracılık ettiği görülüyor.

Etiketler : Kovid-19 İngiltere Sağlık Bakanı

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