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19 Ekim 2022 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 12:08:00

İngiltere'de demir yolu çalışanları ücret anlaşmazlığı nedeniyle yeniden greve gidecek

Kaynak: AA

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İngiltere'de demir yolu işçileri, maaş artışına ilişkin devam eden anlaşmazlık nedeniyle gelecek ay yeniden iş bırakacak.

Ülkede yüzde 10,1'le 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının altında teklif edilen maaş zammını kabul etmeyen Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), 3, 5 ve 7 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu.

Demir yolu çalışanları, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika ile demir yolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı görüşmeleri birkaç aydan bu yana devam ediyor; ancak RMT, enflasyonun altında teklif edilen yüzde 8'lik artışı geri çevirdikten sonra hala uzlaşıya varılamadı.

Sendika, demir yolu operatörünü müzakerelerde dürüst olmamakla suçladı

RMT Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, Network Rail'in, daha iyi bir ücret teklifi vaadinden vazgeçtiğini, bunun yanı sıra işten çıkarma ve kadrolarda uygun olmayan değişiklikler yapmaya çalıştığı ifadesini kullandı.

Sendika lideri Lynch, ayrıca, Network Rail'i "müzakerelerde dürüst olmamakla" suçladı.

Ülkede demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.

Enflasyon eylülde çift haneye geri döndü

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 5 kez görüldü.

İngiltere'de enflasyonda çift hane, en son 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü. Enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler : Demir yolu çalışanları İNGİLTERE GREV
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