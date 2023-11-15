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15 Kasım 2023 Çarşamba 23:05:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 23:05:00

İngiltere yine şaşırtmadı: Gazze için ateşkes çağrısı önergesi Parlamento'da reddedildi

Kaynak: AA

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İngiltere Parlamentosu, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125'e karşı 293 oyla reddetti.

İngiltere Parlamentosu oturumunda, geçen hafta İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasının ardından, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduğu "Gazze'de acil ateşkes çağrısı" yapan değişiklik önergesi görüşüldü.

Milletvekilleri, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125'e karşı 293 oyla reddetti.

ANA MUHALEFET PARTİSİNİN ÖNERGESİ DE KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan, ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.

İşçi Partisi'nin önergesi de milletvekillerinin 183'e karşı 290 oyuyla reddedildi.

Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti.

Etiketler : ingiltere gazze ateşkes
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