VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de et yiyen bakteri alarmı: 65 vakadan 11'i öldü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
Ekvador'da küçük uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!
Yaşlılar en çok dizileri şikayet etti
Enerji Bakanlığı: Maden kazası öncesi veri akışı kayıt altındadır
İstihdam edilen 270 bin yazılımcı işe başladı
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu
Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DSÖ, Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam kararı aldı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika'daki iki öğrencisi İstanbul'da sergi açtı
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"
Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu
ABD'de tamamlanan “Lafarge'ın DEAŞ'a yardım davası” Fransa'da hala soruşturma aşamasında
DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell "orman" benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
19 Ekim 2022 Çarşamba 20:54:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 20:54:00

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu.

Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

BRAVERMAN, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur"

Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti.

"BİR HATA YAPTIM SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUM"

Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum" ifadesine yer verdi.

Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

İstifa eden Braverman'ın İçişleri Bakanlığı görevini Grant Shapp'ın alacağı öne sürüldü.

Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı.

Etiketler : İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman Liz Truss
45. yaşa Emir büyük yerden

45. yaşa Emir büyük yerden
‘Ah Memedim' döndü

‘Ah Memedim' döndü
‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi

‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi
Rötarlı yıldönümü kutlaması

Rötarlı yıldönümü kutlaması
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Evlenmedim

Evlenmedim
Rolüne acilde hazırlandı

Rolüne acilde hazırlandı
Eğlenceli şarkı yapmam

Eğlenceli şarkı yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX