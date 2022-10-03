"Rusya uzayda yeni bir savaş başlatabilir"

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03 Ekim 2022 Pazartesi 10:21:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 10:21:00

İngiltere askeri şefi uzay savaşı uyarısı yayınladı

Kaynak: TRT Haber

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İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Rusya'yı uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğünü belirterek, "Uzayda yeni bir savaş başlatabilir" dedi.

İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Telegraph'a verdiği demeçte, Moskova'nın Batı altyapısını hedef almak için uzay tabanlı silahları kullanabileceğini söyledi.

Rusya'yı İngiltere için uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğünü söyleyen Radakin, Rusya'nın "uzayda yetenekleri var" dedi.

"Bunun bir örneğini geçen yılın sonunda, Rusya'nın uzayda muazzam enkaz oluşturan bir nesneyi patlatmasıyla gördük. Rusya'nın nükleer yetenekleri var, Rusya'nın sualtı yetenekleri var."

TRT Haber'in Russian Today'e dayandırdığı haberde: Radakin, Rusya'nın geçen yıl karadan fırlatılan bir füzenin eski bir Sovyet keşif uydusunu çıkardığını gören bir uydu karşıtı füze testinden bahsediyordu.

Amirallerin Rusya'nın "sualtı yeteneklerinden" bahsetmesi, geçen hafta Rusya-Almanya Nord Stream gaz boru hatlarında meydana gelen bir dizi patlamanın ardından geldi.

Batı'da bazıları Rusya'yı kendi altyapısını hedef almakla suçlarken, Moskova bu suçlamaları "aptalca" olarak nitelendirdi.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü düşünce kuruluşu müdür yardımcısı Malcolm Chalmers, The Telegraph'a, Batı'nın iletişim altyapısını devre dışı bırakabilecek uydu sistemlerine bir Rus saldırısını öngörebileceğini söyledi.

Rusya, dünya çapında hem askeri hem de sivil kilit rol oynayan GPS sistemlerine de saldırabilir" dedi.

"Telefonlarımızın ve arabalarımızın çoğunda kullanılan uydu navigasyon sistemleri gibi sivil hizmetlerde bazı aksaklıklar olabilir."

Etiketler : Amiral Tony rusya uzay abd Malcolm Chalmers
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