VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB yetkilisi Simson: Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat
Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı
ABD'den F-16 adımı: Türkiye'ye satışı koşullara bağlayan 2 ekleme çıkarıldı
İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair gösterge yok
Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı: İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı tutuklandı
Cezayir Başbakanı: Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici
Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti
TEKNOFEST 2023'te ödül ve malzeme desteği 43 milyon TL olacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna tarafı Rusya ile müzakereye mesafeli
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na veda etti
Dezenformasyon Bülteni yayımlanmaya başladı
Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
Türkiye-İsviçre ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Kuru incir ihracatı 258 milyon dolar kazandırdı
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Beyaz Saray: Biden, OPEC kararının ardından Suudiler ile ilişkileri gözden geçiriyor
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
Teslim olan terörist sayısı 98'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı
11 Ekim 2022 Salı 23:08:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 23:08:00

İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair gösterge yok

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın şimdiye kadar nükleer silah konusunda yerleşik askeri doktrin içinde kaldığını, ancak İngiliz istihbaratının bunun değişebileceğine dair göstergeleri arayacağını duyurdu.

Fleming, BBC Radio 4'te katıldığı bir programda, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir konuşmanın "çok tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.

Jeremy Fleming, "Rus askerinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (Ukrayna'daki) bu savaşı yönetme biçimlerinden hoşlanmıyor olsak da ve birçok yönden nefret etsek de nükleer silahların kullanımı dahil şimdilik bildiğimiz doktrin içinde kalıyorlar" ifadesini kullandı.

Ancak, bunun değişebileceğine dair işaretleri ise arayacaklarını belirten Fleming, "Bu yolda (nükleer silah kullanımı konusunda) ilerlemeye başlarlarsa, göstergeleri göreceğimizi umuyorum. Fakat şunu gerçekten açıklığa kavuşturalım ki eğer bunu düşünürlerse, bu birçok insanın bahsettiği şekilde bir felaket olur" dedi.

Fleming, Putin'in gerilimin tırmanmasının tehlikeleri konusunda "endişeli" olduğundan emin olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın, sahadaki gidişatı Rus kuvvetlerinin aleyhine çevirdiğini aktaran Fleming, Rus askerlerinin erzak ve mühimmatlarının tükenmekte olduğunu bildiklerini kaydetti.

Etiketler : Ukrayna Putin İngiltere
Konyalıları coşturdu

Konyalıları coşturdu
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
Meşhur eden Instagram mesajı

Meşhur eden Instagram mesajı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Oyun öncesi çay molası

Oyun öncesi çay molası
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX