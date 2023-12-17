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17 Aralık 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 10:45:00

İngiliz Guardian Gazetesi'nden Biden'a çağrı: İsrail'i Netanyahu'dan kurtar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi artarken, Netanyahu uluslararası arenada da giderek yalnızlaştığı görülüyor. İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan bir analizde, Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği belirtilerek, “ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i Netanyahu'dan kurtarmalı” ifadesini kullandı.

3 İsrailli rehinenin İsrail askerleri tarafından yanlışlıkla öldürülmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi artarken, Netanyahu uluslararası arenada da giderek yalnızlaştığı görülüyor.

'İKTİDARDAN GÖNDERİN'

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan bir analizde, Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği belirtilerek, "ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i Netanyahu'dan kurtarmalı" ifadesini kullandı. Biden'ın İsrail için yapabileceği son iyiliğin Netanyahu'yu uzaklaştırmak olduğu vurgulanan yazıda, "Binyamin Netanyahu iktidardan uzaklaştırılmalı ve geri dönmemesini sağlamak için her şey yapılmalı" dedi. Netanyahu'nun iki devletli çözüme sırtını döndüğü ve herhangi bir Filistinlinin Gazze yönetimine katılımını tamamen reddettiği hatırlatılan analizde, "Netanyahu'nun duruşu İsrail'in Filistin devletine doğru atılmış hiçbir adımı kabul edemeyeceği yönünde. İsrail yalnızca kendisi için savaşan bir adam tarafından yönetiliyor" denildi.

Etiketler : israil abd gazze joe biden binyamin netanyahu the guardian
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