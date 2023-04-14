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14 Nisan 2023 Cuma 08:33:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 08:33:00

İlk kez bir ülke Ukrayna'ya savaş uçağı verecek

Kaynak: AA

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Almanya, Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay verdi. Bu hamle, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk olacak.

Alman hükümeti, Polonya hükümetinin Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29'u Ukrayna'ya teslim etmek üzere yaptığı yeniden ihracat başvurusunu onayladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonyalı ortaklarımıza eski NVA stoklarından 5 MiG-29'un Ukrayna'ya teslim edileceği sözünü verebileceğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Pistorius, başvuruyu bugün aldıklarını belirterek, "Federal hükümet olarak birlikte bu karara varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu da Almanya'ya güvenilebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Varşova'ya yaptığı ziyarette ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.

Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusundan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.

Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : Alman hükümeti Pistorius Polonya hükümet NVA stoklarından 5 MiG-2

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