İlk defa bir Rus kozmonot SpaceX ile uzaya fırlatıldı

İlk defa bir Rus kozmonot SpaceX ile uzaya fırlatıldı

Amerikan SpaceX şirketinin Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu için havalandı.

Dragon kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden gökyüzüne yükseldi.

Yeniden kullanılabilen ticari amaçlı kapsül bu kez 2 Amerikalı, 1 Japon astronotu ve bir Rus kozmonotu taşıyor.

Yolculuğun yaklaşık 29 saat sürmesi bekleniyor.

İstasyona bilimsel araştırma misyonuyla giden ekibin uzay görevi 150 gün sürecek.

İLK DEFA BİR RUS KOZMONOT SPACEX İLE UZAYA FIRLATILDI

Amerikalı astronot Nicole Mann uzaya seyahat eden ilk Kızılderili kadın olurken, ilk kez bir kozmonot da Uluslararası Uzay İstasyonu'na SpaceX ile fırlatıldı.

Fırlatmanın birinci aşaması başarıyla tamamlandı, yeniden kullanılabilen roket, dünyaya dönerek okyanusta bulunan platforma indi.

Dragon kapsülü SpaceX şirketinin NASA'yla imzaladığı 2 milyar 600 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2012 Ekim ayından itibaren düzenli uçuşlarına başladı.