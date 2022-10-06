VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarı'nı "istenmeyen kişi" ilan etti
İlk defa bir Rus kozmonot SpaceX ile uzaya fırlatıldı
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Trump'ın gizli belge davasında süreci hızlandıracak
Fuat Oktay'dan CHP'ye başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı
Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
Beyaz Saray, OPEC grubunun benzin kararını eleştirdi
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü
Bakan Akar'dan İngiltere ziyareti
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki bazı belgeler imha edilmiş
Putin'den yeni kararname: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçecek
OPEC günlük petrol üretimini azaltacak
Aliyev ile Paşinyan Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
Bakan Karaismailoğlu: Güney Kore ile dev altyapı projelerindeki iş birliğini sürdürmek istiyoruz
İran'dan iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa'ya 'karşılık veririz' uyarısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü
Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bir milimetre geri adım atmak yok
Türkiye'nin Özel Operasyonlar Aracı göreve hazır
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya'da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor
06 Ekim 2022 Perşembe 00:28:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 00:28:00

İlk defa bir Rus kozmonot SpaceX ile uzaya fırlatıldı

ABONE OL

Amerikan SpaceX şirketinin Dragon adlı kapsülü Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı. 3 astronot ve 1 kozmonotu taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu 29 saat sürecek.

Amerikan SpaceX şirketinin Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu için havalandı.

Dragon kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden gökyüzüne yükseldi.

Yeniden kullanılabilen ticari amaçlı kapsül bu kez 2 Amerikalı, 1 Japon astronotu ve bir Rus kozmonotu taşıyor.

Yolculuğun yaklaşık 29 saat sürmesi bekleniyor.

İstasyona bilimsel araştırma misyonuyla giden ekibin uzay görevi 150 gün sürecek.

İLK DEFA BİR RUS KOZMONOT SPACEX İLE UZAYA FIRLATILDI

Amerikalı astronot Nicole Mann uzaya seyahat eden ilk Kızılderili kadın olurken, ilk kez bir kozmonot da Uluslararası Uzay İstasyonu'na SpaceX ile fırlatıldı.

Fırlatmanın birinci aşaması başarıyla tamamlandı, yeniden kullanılabilen roket, dünyaya dönerek okyanusta bulunan platforma indi.

Dragon kapsülü SpaceX şirketinin NASA'yla imzaladığı 2 milyar 600 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2012 Ekim ayından itibaren düzenli uçuşlarına başladı.

Etiketler : Amerikan SpaceX Dragon
Boğaz'da evlendi

Boğaz'da evlendi
Milli takıma uğurlu geldik

Milli takıma uğurlu geldik
Pazar tezgahında 'ölümcül' güzellik

Pazar tezgahında 'ölümcül' güzellik
Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler

Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler
İtalya'da rekor başlangıç

İtalya'da rekor başlangıç
Ekimde aşk başkadır

Ekimde aşk başkadır
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı

Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı
Aşka bir şans daha verdiler

Aşka bir şans daha verdiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes