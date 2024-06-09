İkonik fotoğrafı çeken astronot öldü
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
NASA'nın Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronotu William Anders, uçak kazasında öldü. Anders'ın 1968'de çektiği “Dünya'nın doğuşu” isimli fotoğraf, uzaydan dünyanın çekilen ilk fotoğrafı olmuştu.
NASA'nın Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronot William Anders, Seattle şehri yakınlarında uçak kazasında öldü. Anders'a ait eski model uçak, San Juan Adaları açıklarında suya düştü ve battı.
ÖLÜMÜNÜ OĞLU AÇIKLADI
Anders'ın oğlu Greg Anders, 90 yaşındaki babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. NASA'nın Apollo 8 misyonu, alçak dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'a ulaşan ilk mürettebatlı uzay uçuşu olmuştu.
"DÜNYA'NIN DOĞUŞU"
Anders'ın 24 Aralık 1968'de çektiği "Dünya'nın doğuşu" isimli fotoğraf, uzaydan dünyanın çekilen ilk fotoğrafı olmuştu.