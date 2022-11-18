İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü

İtalyan basınındaki haberlere göre, kendilerine "Ultima Generazione (Son Nesil)" adını veren bir grup aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek için bu kez Milano'da pop art akımının önde gelen temsilcilerinden Andy Warhol'un sergisini hedef aldı.

Aktivistler, sabah "Reklamın Formu" isimli sergide gösterilen Warhol'un boyadığı 1979 model BMW arabanın üstüne 8 kilo un döktü.

Aktivistlerden bazıları daha sonra kendilerini arabanın camına yapıştırırken bazıları yere oturdu.n resimdeki iki hayvanı da görebileceği iddia ediliyor. Resimde gizlenmiş bir ördek ve bir kelebeği bulmaya çalışırken binlerce kişinin kafası karışıyor.

Bugünkü eylem, iklim aktivistlerinin İtalya'daki benzer ikinci eylemi oldu. Aktivistler, 4 Kasım'da başkent Roma'da sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Ekici (The Sower)" isimli tablosunu sebze püresi fırlatarak hedef almıştı.

İklim aktivistleri, yakın zamanda Norveç'te Edvard Munch'un "Çığlık", Hollanda'da Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız", Almanya'da Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları), İspanya'da da İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarına yönelik eylem yapmıştı.