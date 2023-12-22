VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bölgede yeni bir kapı açıldı! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan kritik hamle
66 Ukraynalı askerin cenazesi daha Kiev'e iade edildi
Kırgızistan, ülke bayrağında değişikliğe gidiyor
Bakan Göktaş, Elazığ'da
İftar atan İslam düşmanı cezaya çarptırıldı
Bakan Şimşek: TL varlıklara ciddi talep var
22 Aralık 2023 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 17:15:00

İftar atan İslam düşmanı cezaya çarptırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da mahkeme, Charlie Hebdo dergisini Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Valence mahkemesi, kentte bir Müslüman okulu yöneten Değerler ve Başarı Derneğini (Valeurs et Reussite), Charlie Hebdo'yla karşı karşıya getiren davanın kararını dün açıkladı.

Mahkeme, Charlie Hebdo'yu Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle suçlu buldu ve derginin yayın yönetmeni ve bir gazetecisini ayrı ayrı 3'er bin avro para cezasına çarptırdı.

Yerel mahkeme, Charlie Hebdo'nun ayrıca manevi tazminat nedeniyle Değerler ve Başarı Derneğine 3 bin avro ödemesine hükmetti.

Değerler ve Başarı Derneği Başkanı Mourad Jabri, "Adalet, derneğimiz ve Müslüman Kardeşler arasında bir bağ olmadığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Dernek, Charlie Hebdo'nun Temmuz 2022'de yayımladığı makalede, okulları ve Müslüman Kardeşler arasında bağ kurarak iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Tarafları karşı karşıya getiren davanın oturumu yerel mahkeme nezdinde 5 Aralık'ta görülmüştü.

Etiketler : Fransada mahkeme Charlie Hebdo Müslüman okul iftira para cezası
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX