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07 Şubat 2024 Çarşamba 06:59:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 06:59:00

Husiler'den balistik füze saldırısı

Kaynak: AA

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CENTCOM, Husilerin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde "çok sayıda" balistik füze ateşlediğini bildirdi.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz'in Güneyi ve Aden Körfezi'nde "çok sayıda" balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta Arabistan yerel saatiyle yaklaşık olarak, sabah 01.45'ten akşam 04.30'a kadar, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru 6 gemi savar balistik füze (ASBM) ateşlendi." ifadesine yer verildi.

ASBM'lerden üçünün, Aden Körfezi'nden geçen Marshall Adası bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği dökme yük gemisi MV Star Nasia'yı vurmaya çalıştığı belirtildi.

Füzelerin, sabah 03.20 civarında Yunanistan'a ait geminin yan tarafında "küçük hasara yol açtığı, saldırının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı" bildirildi.

CENTCOM açıklamasında, öğleden sonra 14.00 civarında başka bir füzenin geminin yakınına düştüğünü, 16.30 sularında ise aynı gemiye yönelik bir diğer füze saldırısının ABD'ye ait USS Laboon (DDG 58) adlı savaş gemisi tarafından engellendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Husiler'in, diğer 3 füze saldırısında, Güney Kızıldeniz'de faaliyet gösteren Barbados bandıralı, İngiltere'ye ait bir kargo gemisini hedef aldığı, geminin yakınında bir bölgeye düşen füzelerin "herhangi bir hasar veya yaralanmaya neden olmadığı" kaydedildi.

Etiketler : husiler yemen kızıldeniz abd
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