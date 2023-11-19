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19 Kasım 2023 Pazar 23:11:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 23:11:00

Husiler İsrailli bir şirketin gemisini kaçırdı

Kaynak: AA

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Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader" isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarıldı.

Yemen'deki Husiler bu sabah yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

Etiketler : İran destekli Husiler Kızıldeniz gemi İsrail şirketi
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