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Husiler duyurdu! ABD ve İngiltere, Hudeyde'ye saldırı düzenledi
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05 Mart 2024 Salı 23:38:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 23:38:00

Husiler duyurdu! ABD ve İngiltere, Hudeyde'ye saldırı düzenledi

Kaynak: AA

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Kızıldeniz'deki gerilimle beraber Yemen'deki İran destekli Husiler ile ABD arasındaki sular durulmuyor. Son olarak Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 6 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine 3 hava saldırısında bulundu.

ABD ve İngiltere savaş uçakları ayrıca Hudeyde kentine bağlı El-Cebbane bölgesine de 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, söz konusu gelişme hakkında ABD ve İngilizler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde ili, Kızıldeniz sahilinde uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra önemli 3 limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli illerinden biri olarak kabul ediliyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Tansiyon düşmüyor: Husiler ABD gemilerini hedef aldı

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırmaya devam ediyor!
Etiketler : YEMEN ABD İNGİLTERE SALDIRI HUSİLER KIZILDENİZ
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