VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havaya ateş açan maganda gözaltına alındı
Abluka altındaki Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor
ABD ve İngiltere Yemen'e saldırmaya devam ediyor!
Milli Savunma Bakanı Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Çanakkale'de meydana gelen son deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? Risk var mı?
Çanakkale'de deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
04 Mart 2024 Pazartesi 23:06:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 23:06:00

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırmaya devam ediyor!

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentine bağlı Bakım beldesindeki Yesnim bölgesine ABD ve İngiliz güçleri tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, söz konusu gelişme hakkında ABD ve İngilizler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Tansiyon düşmüyor: Husiler ABD gemilerini hedef aldı

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd İngiltere yemen saldırı husiler kızıldeniz
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX