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20 Haziran 2023 Salı 17:59:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:59:00

Hunter Biden suçunu kabul etti

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili iddianamede, suçunu kabul edeceği bildirildi.

Delaware Bölge Mahkemesindeki bir mahkeme dosyasına göre, Adalet Bakanlığıyla anlaşma yapan Hunter Biden, kendisine yöneltilen vergi suçlamaları ve yasa dışı şekilde silah bulundurmayla ilgili 3 federal suçu kabul edecek.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyor.

Savcılık ile Hunter Biden arasında varılacak anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

Etiketler : biden hunter biden abd joe biden
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