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20 Mart 2024 Çarşamba 10:52:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 10:52:00

HRW ile Oxfam'dan ABD'Ye çağrı... "İsrail'e silah tedarikini askıya alın"

Kaynak: AA

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HRW ile Oxfam, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ile Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in ABD tarafından finanse edilen insani yardımları engellediğini belirterek Washington'ın İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiğini bildirdi.

HRW ile Oxfam, ortak yaptıkları açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği suçlarla uluslararası insancıl hukuk ihlali yaptığı olayların listelendiği raporu ABD hükümetine sunduklarını belirtti.

Raporda, İsrail'in "Lübnan ve Gazze'deki askeri operasyonlarında ABD tarafından tedarik edilen beyaz fosforu kullanması ve 7 Ekim-7 Kasım arasında birçok büyük hastaneye ya da yakınlarına yapılan orantısız saldırıları" söz konusu ihlallere örnek gösterildi.

İsrail'in "ABD'nin finans ettiği insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemekle" suçlandığı raporda, su altyapısının bombalanarak önemli ölçüde tahrip edildiği bilgisi de yer aldı.

Raporda, Washington yönetiminin İsrail'e silah tedarikini derhal askıya alması gerektiği bildirdi.

HRW Washington Direktörü Sarah Yager, yaptığı açıklamada, "ABD yasalarının, yardımları engelleyen ya da ABD silahlarıyla uluslararası hukuku ihlal eden hükümetlere silah desteğini yasaklamasının geçerli nedenleri var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Yager, İsrail'in ABD menşeli silahları yasalara uygun şekilde kullanacağına ilişkin hükümete verdiği güvencelerin inandırıcı olmadığını vurguladı.

Oxfam Amerika'nın barış ve güvenlikten sorumlu direktör yardımcısı Scott Paul da "Hükümetin, İsrail'e silah satışlarını sonlandırmasının zamanı çoktan geldi." dedi.

Etiketler : abd israil silah tedariği oxfam
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