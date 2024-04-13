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13 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00

Hollanda'dan vatandaşlarına "İsrail'e acil seyahatleri erteleyin" tavsiyesi

Kaynak: AA

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Hollanda hükümeti, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e acil olan seyahatleri erteleyin" tavsiyesinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi.

Açıklamada, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına gelen turuncu koduna rağmen, "mevcut durum" nedeniyle İsrail'e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi.

İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, İsrail'deki güvenlik durumunun öngörülemediği belirtilen açıklamada, Gazze ve çevresinde ve İsrail ile Lübnan arasındaki bölgede roket, dron ile havan saldırıları yapıldığı kaydedildi.

Etiketler : hollanda vatandaş israil seyahat
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