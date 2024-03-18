VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Hamas'tan uluslararası kuruluşlara Gazze'de kalan tıbbi tesislerin korunması çağrısı
'Leylek Apartmanı' erken şenlendi
Eksi 25 derecede zorlu eğitim
Buzağı Fındık'a bebek bakımı
Tarih yazan askeri birlik: 19. Tümen
18 Mart 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 08:45:00

Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce ayakkabı sergilendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'nın Utrecth kentindeki Vredenburg Meydanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi.

NL Times'ın haberine göre, Hollanda merkezli "Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı" tarafından organize edilen eylemde Gazze'de İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden yaklaşık 14 bin çocuğun anısına meydana konan ayakkabılara her on dakikada bir yenisi eklendi.

Vakfın internet sitesinde yayımlanan bildiride Gazze'de ortalama her on dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle sergilenen ayakkabılara on dakika arayla yenilerinin ekleneceği ve yaşamını yitiren Gazzeli çocukların isimlerinin anons edileceği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısının bir ayda iki katına çıktığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli öldürüldü, 73 bin 676 kişi yaralandı.

Etiketler : filistin hollanda israil çocuk ayakkabı
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX