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Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesine yürüdü
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27 Aralık 2023 Çarşamba 20:52:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 20:52:00

Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesine yürüdü

Kaynak: AA

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Hollanda'nın idari başkenti Lahey kentinde çocuklar ve aileleri, Filistin'e destek ve Gazze'de işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) binasına yürüdü.

Lahey tren istasyonunda toplanan göstericiler, "Çocuk Yürüyüşü" adını verdikleri etkinlik boyunca sık sık "UCM işini yap", "Özgür Filistin", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde "Öldürülen 9 bin Filistinli çocuk için adalet", "Özgür Filistin", "Çocukları öldürmeyi durdurun", "Soykırımı durdurun", "Filistinli çocukları koruyun" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

"UCM işini yapmalı"

Gösteriyi organize edenlerden Endülüs Vakfı Başkanı Bilal Riani, Gazze'de yaşananların savaş değil soykırım olduğunu söyledi.

Riani, "UCM işini yapmalı, soykırımı soruşturmalı. Ukrayna davasında sürekli konuşanlar, Filistin'e gelince susuyor" dedi.

Çocukların savaşın bir parçası olmayacağını kaydeden Riani, "9 bin çocuğun ölümüne sebep olan şey savaş olamaz, bu bir soykırım. UCM sorumluluk almalı ve harekete geçmeli" diye konuştu.

"Gerçeklerin üstü kapatılmak isteniyor"

Göstericilerden Larissa-Mae Hartkamp, UCM'ye yaptıkları yürüyüşle Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Hartkamp, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bu bölge Başbakanımız Mark Rutte'nin yaşadığı yer. Hollanda, kendini koruması için İsrail'e F-35 parçaları veriyor. Fakat İsrail savunan değil saldıran taraf ve uluslararası hukuka göre de bu böyle. Bu sebeple Başbakanımız yanlış tarafta. Onun yaşadığı yerden geçerken 'Rutte soykırımı desteklemeyi durdur' sloganlarıyla kesinlikle bir mesaj verdik."

Hartkamp, "UCM'ye yürüdük çünkü ateşkes yapılmasını, adaletin sağlanmasını ve UCM'nin işini yapmasını istiyoruz. Birçok hukukçu da bu soykırıma karşı çıkıyor" dedi.

Savaşın başından bu yana binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve on binlerce kişinin yaralandığını kaydeden Hartkamp, "80 günde yüzlerce gazeteci öldürüldü. Bu, gerçeklerin üstünün kapatılmak istendiğini gösteriyor. Gerçeklerin ortaya çıkması ve insanların gerçekleri bilmesi önemli. Bu sebeple UCM'den, gerçekler üzerinden hareket ederek gerekli davaları açmasını istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : HOLLANDA UCM FİLİSTİN DESTEK
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