VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ödemeler bugün yapılacak... Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Irak: DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ardahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliği ile çok güzel hizmetler görmüş
Hollanda: "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız"
Irak'ta yerel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı
Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
29 Aralık 2023 Cuma 00:49:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 00:49:00

Hollanda: "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız"

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Wijnen, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine orduya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda'nın Rusya ile çatışmaya daha hazırlıklı olması gerektiğini belirten Wijnen, bunun "herkesin miğfer takmaya" başlayacağı anlamına gelmediğini ancak ülkesinin, Rusya'ya sınırı olan ve halkının savaşa çok daha hazırlıklı olduğu İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkeleri örneğini takip etmesi gerektiğini vurguladı. Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Wijnen, "Hollanda'nın, işler ters gittiğinde tüm toplumun hazır olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hollanda'nın Rusya'ya 1500 kilometre mesafede olduğu için güvenliği garanti altındaymış gibi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Wijnen, "Rusya'nın anladığı tek bir dil var, o da güçlü bir ordu." değerlendirmesinde bulundu.

Wijnen, bu kapsamda Savunma Bakanlığındaki personel açığının giderilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Görevini 1 Ocak'ta devredecek olan Wijnen, 2021'den bu yana Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.

Etiketler : askeri hazırlık Hollanda-Kara Kuvvetleri savaş potansiyeli
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX