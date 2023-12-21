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21 Aralık 2023 Perşembe 13:21:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 13:21:00

Hizbullah'tan İsrail'e karşı saldırı... "Asla müsamaha gösterilmeyecek"

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivillere ait evleri vurmasına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına asla müsamaha gösterilemeyeceği ve aynı şekilde cevap verileceği" belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesinin Katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, kuzey bölgelerindeki ormanlara da yangın çıkaran roketlerin fırlatıldığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesi yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras beldesinde bir evi vurmuş, saldırı sonucunda, aynı aileden bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnanlı 26 sivil öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Etiketler : hizbullah israil saldırı
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