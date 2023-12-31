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31 Aralık 2023 Pazar 16:07:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 16:07:00

Hizbullah: Lübnan'daki savaşın durması için Gazze'deki savaş durmalı

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail ile Lübnan'daki savaşın durabilmesi için önce Gazze'deki savaşın durması gerektiğini belirtti.

Kasım'ın yeni yıl arifesinde Lübnan'ın güneyindeki son duruma ilişkin açıklaması, Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından paylaşıldı.

İsrail'in, savaşın tam ortasında olan kuzeydeki İsrailli yerleşimcileri bu bölgeye geri döndüremeyeceğini kaydeden Kasım, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrail) Ne bu savaşta ne de savaşın sonunda bir zafer elde edecek. Lübnan'daki savaşın durabilmesi için öncelikle Gazze savaşının durması gerekiyor. Lübnan'da sivillere yönelik bombardımanın devam etmesi, tepkinin, İsrail saldırganlığıyla orantılı şekilde daha güçlü olacağı anlamına geliyor."

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Lübnan Hizbullah İsrail-Gazze
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