Hizbullah, İsrail tankını füzeyle vurdu

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında konuşlu İsrail tankını füzeyle vurdu
Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında konuşlu bulunan İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankı güdümlü füze ile vurdu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait El-Bağdadi mevziinde konuşlu "Merkava" tipi tankın güdümlü füze ile tam isabetle vurulduğu ifade edildi.
Ayrıca, İsrail'in Dovev yerleşim biriminde bulunan istihbarat teçhizatlarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
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