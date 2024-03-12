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12 Mart 2024 Salı 14:23:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 14:23:00

Hindistan'da savaş uçağı düştü

Kaynak: AA

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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı Rajasthan eyaletinde düştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Tejas savaş uçağının Rajasthan eyaletinde düştüğü bildirildi.

Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Tejas tipi uçağın, Rajasthan eyaletinin Jaisalmer şehrinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Paylaşımda, pilotun güvenli şekilde aracı terk ettiği ve yara almadan kurtulduğu ifade edilerek kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Etiketler : hindistan savaş uçağı kaza
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