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04 Eylül 2023 Pazartesi 21:15:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 21:15:00

Hindistan'da ilk kez düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

Kaynak: AA

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Hindistan'da 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de hazırlıklar devam ederken güvenlik önlemleri artırıldı.

İsmini vermek istemeyen Hindistan polis yetkilisi, 50 binden fazla polisin G20 Liderler Zirvesi için görev yapacağını bildirdi.

Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetlerine destek vereceği bildirildi.

The Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, Hindistan Hava Kuvvetleri, Yeni Delhi ve çevresinin güvenliğini sağlamak için savaş uçakları, radar ve anti-drone sistemlerinin yanı sıra karadan havaya füze sistemleri konuşlandırdı.

Yetkililer, başkentte herhangi bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ancak 8-10 Eylül'de bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacağını açıklamıştı.

YENİ DELHİ, G20 LİDERLER ZİRVESİ'NİN HEYECANINI YAŞIYOR

Delhi Eyalet Bakanı Saurabh Bhardwaj, yaptığı açıklamada, başkentin tüm ana yollarının ziyaretçileri karşılayacak şekilde donatıldığını söyledi.

Bhardwaj, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Delhi, G-20 misafirlerini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor." ifadesini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin tanıtım ve duyuru afişlerinin havalimanı, otobüs durakları dahil olmak üzere başkentin pek çok noktasına asıldığı aktarıldı.

AA muhabirine konuşan güvenlik konularında uzman Samir Patil de zirvenin, Hindistan'a kalkınma gündeminde ilerleme kaydetmesine olanak sunduğunu ifade etti.

"G-20'nin küresel ekonomik yönetişime odaklanması, Yeni Delhi'nin diğer üye ülkelerle ticari bağları da güçlendirebileceği anlamına geliyor." diyen Patil, Hindistan'ın, G-20'nin söz konusu meselelere odaklanmasını temin etmek için "Küresel Güney'i" zaten harekete geçirdiğini belirtti.

Hindistan, G20 dönem başkanlığını Aralık 2022'de Endonezya'dan devralmıştı. Yeni Delhi, 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapacak.

Etiketler : hindistan yeni delhi g20 liderler zirvesi
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