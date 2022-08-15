Hindistan'da iktidarda Müslüman milletvekili olmaması endişesi

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15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:15:00

Hindistan'da iktidar partisinde Müslüman milletvekili olmaması endişelere neden oluyor

Kaynak: AA

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Hindistan'da siyasi analistler ve uzmanlar, Müslümanların Hindistan'ın ana akım siyasetindeki rolünün azalmasıyla ilgili endişelerini bildirdi.

Eski Azınlık İşleri Başkanı Mukhtar Abbas Naqvi'nin, temmuzdaki istifasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderliğindeki Birlik Bakanlar Konseyinde bulunan 77 üye içerisinde hiç Müslüman temsilci kalmaması, endişelere neden oldu.

Ülkenin yüzde 14'ünü oluşturan 204 milyon Müslüman nüfusuna rağmen ülkenin iki meclisli parlamentosunun alt kanadında (Lok Sabha) iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) 303 milletvekili arasında tek bir Müslüman bulunmuyor.

Uzmanlar, dünyanın en geniş partisi olan BJP'nin hükümette ya da Bakanlar Kurulu'nda Müslüman temsilinin olmamasının, tedirgin edici olduğunu belirtti.

Siyasi yorumcu Niranjan Sahoo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BJP'nin 2019'daki Lok Sabha seçimlerinde yalnızca 6 Müslüman adaya şans verdiğini ancak hiçbirinin kazanamadığını söyledi.

80 Lok Sabha koltuğuna sahip en büyük eyalet olan Uttar Pradesh'de BJP'nin tek bir Müslüman adaya bile yer vermediğini aktaran Sahoo, partinin bunu kutuplaşmak ve bir Hindu birliği yaratmak için yaptığını dile getirdi.

Nüfusun yüzde 14'ünü kapsayan Müslümanların henüz herhangi bir Bakanlar Kurulu'nda, Lok Sabha'da ya da Rajya Sabha'da bulunmamasının ciddi bir mesele olduğuna dikkati çeken Sahoo, bu durumun, "Hindistan'ın demokratik siyasetindeki en büyük azınlığının görünmezliği olduğunu" ve "acil dikkat gerektirdiğini" belirtti.

Sahoo, seçim sürecinde Müslümanların tamamen dışlanmasının ve BJP modelini giderek daha fazla taklit eden ulusal ve bölgesel partilerin, Hindistan'ın çeşitliliğine ve laikliğine yönelik en büyük tehdit unsuru olduğunu ifade etti.

Sahoo, önemli siyasi forumlarda ve Bakanlar Kurulu'nda Müslümanların bulunmamasının, onların haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için seslerini ve faaliyetlerini daha da zorlaştıracağını söyledi.

Güney Hindistan'da Müslüman lider Syed Azharuddin, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın sadece seçimlerde değil; yargıda, idari görevlerde ve devlet politikalarında özellikle eğitim ve finans sektörlerinde de olduğunu söyledi.

İktidar partisinin azınlık grubunun ulusal başkanı Jamaal Enver Siddiqui ise hükümetinin kalkınma için çalıştığını, devletin tüm planlarının insanlara ulaştığını ve herhangi bir din ayrımının olmadığı ifade etti.

Siddiqui, hükümette sadece Müslüman temsilinin olmaması gibi şeylerin "gereksiz konular" olduğunu savundu.

Etiketler : hindistan iktidar partisi müslüman milletvekili
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