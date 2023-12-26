VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Herzog'tan alçak 'soykırım' hareketi.... Obüs mermisinin üzerine 'size güveniyoruz' yazdı
Türkiye İsrail'in yalanlarını dünyaya duyuruyor
Sudan: "Ülkedeki savaştan işgal amaçlanıyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tüm tehditleri bertaraf etme kudretine sahibiz
Bakan Tunç'tan şehit ailelerine suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
26 Aralık 2023 Salı 01:12:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 01:12:00

Herzog'tan alçak 'soykırım' hareketi.... Obüs mermisinin üzerine 'size güveniyoruz' yazdı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

Herzog, Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından yazılı ve fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Gazze sınırındaki yedek taburların 80 gündür evlerinden uzakta olduklarını ve büyük bir görev duygusuyla tüm zorluklara göğüs gerdiklerini kaydeden Herzog, "İsrail'in onlara ve ailelerine, cephede bulundukları sırada ve şehre döndüklerinde tam destek sunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Herzog, ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflardan birinde Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" diye yazdığı görüldü.

İsrail ordusu da daha önce üzerlerinde Tel Aviv'i eleştiren Arap ve yabancı aktivistlerin isimlerinin yazılı olduğu mermilerin fotoğraflarını yayımlamıştı.

ABD'den gelerek İsrail'in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya konuşlanan askeri birlikleri ziyaret eden Yahudi siviller de 10 Aralık'ta, Gazze'ye atılan obüs mermilerinin üzerine "saygılarımızla" notunu düşmüştü.

Etiketler : Isaac Herzog obüs mermisi israil
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX