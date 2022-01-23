Haritadan silindi

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23 Ocak 2022 Pazar 08:04:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 08:10:00

Tonga'daki yanardağ patlaması adayı haritadan sildi

Kaynak: IHA

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Tonga'da geçen hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından felaketin boyutu uydu fotoğraflarına yansıdı. Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) yayımladığı fotoğraflarda Hunga Ha'apai Adası'nın büyük bir kısmının haritadan silindiği ortaya çıktı.

Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha'apai Adası'nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı. Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı. Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

Öte yandan Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

DUMAN BULUTU UZAYA GİDEN YOLU YARILADI

Yanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.

Etiketler : Tonga anardağ patlaması Rusya Federal Uzay Ajansı
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