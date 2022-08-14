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14 Ağustos 2022 Pazar 00:27:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 00:27:00

Hamburg'da polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı

Kaynak: AA

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Almanya'nın Hamburg kentinde polisin gösteri yapan çevrecilere karşı biber gazı ile müdahale etti.

Almanya'da çevrecilerin Hamburg'un çeşitli bölgelerinde gösteri yaptı ve Hamburg Limanı'na giden yolları kapattı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, kentte bir yürüyüş gerçekleştiren göstericilerin daha sonra toplu taşıma araçlarıyla başka bölgelerde gösteriler yapmak için dağıldığı belirtildi.

Açıklamada, birkaç göstericinin Köhlbrand Köprüsü'nü, yaklaşık 150 kişinin de Hamburg Limanı'na trenlerle yükün taşındığı rayları ve Kattwyk Köprüsü'nü kapattığı belirtilerek, bazı göstericilerin kendilerini raylara ve sokaklara yapışkanla yapıştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Kattwyk Köprüsü'nü kapatan göstericilerin polise karşı biber gazı kullandığı ve 15 polisin yaralandığı aktarılan açıklamada, polisin bunun üzerine gösteriye son verdiği ifade edildi.

"TOMA'LARLA MÜDAHALE EDİLDİ"

Açıklamada, polisin, olay yerinden ayrılmamaları nedeniyle göstericilere biber gazı kullandığı ve TOMA'larla müdahale ettiği bilgisi verildi.

Gösteriyi düzenleyen "Ende Gelaende" adlı çevreci grubun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hamburg Limanı'nın "yeni kolonyalist bir ekonominin merkezi" olduğu, bunun için demir yolu erişimini engelledikleri ifade edildi.

Çevrecilerin polise karşı biber gazı kullandığı iddialarının reddedildiği paylaşımda, Hamburg polisinin yalanlar yaydığı belirtildi. Paylaşımda, polisin biber gazı kullandığına ilişkin bir video görüntüsüne yer verildi.

Çevre örgütünden yapılan açıklamada da büyük petrol ve gaz şirketlerinin enerji krizinden yarar sağladıklarına işaret edilerek, artan fiyatlardan dolayı çok sayıda insan yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalırken, petrol ve gaz endüstrisinin milyarlarca kar elde ettiği kaydedildi.

Etiketler : Almanya Hamburg Köhlbrand Köprüsü
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