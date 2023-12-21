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21 Aralık 2023 Perşembe 18:46:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 18:46:00

Hamas'tan esir takası açıklaması: Saldırılar tamamen durmadan konuşulmayacak

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamı devam ederken Hamas, işgalci İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmadan bir esir takası anlaşmasının konuşulmayacağımı açıkladı.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarının İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmadan bir esir takası anlaşmasının konuşulmayacağı yönünde karar aldığını duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmadan bir esir takası anlaşmasının konuşulmayacağı yönünde karar aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, yeni bir esir takası anlaşmasına varmak amacıyla Mısırlı ve Katarlı arabulucularla İsrail arasında müzakereler sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Etiketler : İsrail saldırılar Hamas esir takası Gazze katliamı
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