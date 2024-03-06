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06 Mart 2024 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 23:15:00

Hamas: İsrail'in yeni işgal planı uluslararası topluma bir meydan okuma mesajıdır

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni 3 bin 500 yerleşim birimi kurulması için verdiği onayın uluslararası topluma bir meydan okuma mesajı olduğunu açıkladı.

Hamas Hareketi, İsrail'in aldığı yeni 'yerleşim' (işgal) birimleri kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail tarafından yapılan onay duyurusunun hiçbir hukuki ve yasal temeli olmadığını anlattı.

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Açıklamada, "İşgalci Siyonist makamlarının, işgal altındaki Kudüs şehrinin güneyindeki topraklarımızda kurulan yerleşim birimlerinde yaklaşık 3 bin 500 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verildiğini duyurması, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma ihtimalini engellemek için topraklarımızı kontrol altına almayı, halkımızı dara sokmayı ve Yahudi işgaliyle izole etmeyi amaçlayan Siyonist planın bir teyididir" sözleri kullanıldı.

Söz konusu işgal planını onaylamanın, kınamalarla yetinen uluslararası topluma "faşist terörist savaş suçlularının yönettiği Siyonist hükümetin" umursamaz bir meydan okuma mesajından başka bir şey olmadığı kaydedildi.

Hamas, açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili taraflardan, İsrail'in lider kadroları hakkında cezalandırıcı adımlar atılması talebinde bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasını onayladıklarını doğrulamıştı.

İSRAİL'İN YASA DIŞI İŞGAL FAALİYETLERİ

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda 'yerleşim' faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te işgal faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi işgal birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : hamas israil işgal Batı Şeria Filistin
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