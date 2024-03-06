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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in işgal planına sert tepki!
06 Mart 2024 Çarşamba 22:39:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 22:39:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in işgal planına sert tepki!

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgal faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün (6 Mart) onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.

İsrail'in uluslarası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı İsrail Batı Şeria İşgal tepki Filistin
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