Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgal faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in işgal planına sert tepki!
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün (6 Mart) onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.
İsrail'in uluslarası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir.
Bu bakımdan, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır."
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