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Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı
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26 Aralık 2023 Salı 23:07:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 23:07:00

Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı

Kaynak: AA

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile yeni esir takası konusundaki önemli şartlarının Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durması olduğunu söyledi.

Hamdan, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes ihtimali hakkında konuştu.

Son zamanlarda esir takası müzakerelerine ilişkin girişimler ve öneriler konusunda çok fazla konuşmaların yapıldığını belirten Hamdan "Burada Hamas'ın net tutumu şudur; halkımıza yönelik Nazi (İsrail'in) suç saldırılarının durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının İsrail'in daha fazla katliamla ihlal edeceği "bir geçici ateşkesi" beklemediğini söyleyen Hamdan, "Aksine saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını bekliyor. Ateşkes konusunda henüz olgun bir girişim yok ve işgal ordusu geriye doğru ilerlemek için taktik değiştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 21 bin sivilin öldüğünü ve 54 bin sivilin yaralandığını kaydetti.

Etiketler : HAMAS İSRAİL GAZZE ATEŞKES SALDIRI
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