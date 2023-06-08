Haiti'de aşırı kalabalık hapishanelerde mahkumlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya

Associated Press'in (AP) özel haberine göre, Birleşmiş Milletler verileri, Haiti'de geçen yıl 185 mahkumun, yıl başından bu yana da 20'den fazla mahkumun yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Başkentteki hapishanede, tüberküloz hastası mahkumların yeterli bakım alamadığı, insanların çoğunun gün içinde su ve yemeğe ulaşamadığı ifade edildi.

50 yaşındaki François Gausly, motosiklet çaldığı iddiasıyla 4 yıldır hapiste olduğunu belirterek, "Bana kimse yemek getirmiyor. Günde sadece 1 kez yemek yiyebiliyorum. O da bazen pilav bazen de yulaf oluyor." dedi.

48 SAATLİK GÖZALTI SÜRESİ UYGULANMIYOR



Öte yandan, mahkumlar yatacak yer olmadığı için geceyi ayakta geçirmek zorunda kalıyor. Gözaltı süresi normalde 48 saat olan ülkede bu kanun uygulanmıyor ve gözaltı süreleri uzuyor.

Haiti'deki mahkumların yüzde 80'inin yargılanma için beklediği belirtilirken, insan hakları uzmanları, bu kişilerin hakim karşısına çıkmasının yıllar alabileceğine işaret ediyor.

Bazı mahkumlara aileleri gıda ve su getirse de bu durum da tutukluluk süresi uzadıkça sürdürülemez hale geliyor.