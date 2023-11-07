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ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
Guterres'ten Gazze için insani ateşkes çağrısı
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07 Kasım 2023 Salı 21:39:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 21:39:00

Guterres'ten Gazze için insani ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğu belirtilerek, acilen insani ateşkes çağrısında bulunduğu kaydedildi.

BM Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Guterres'in İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırıyı kınadığı anımsatılan açıklamada, tüm rehinelerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze'de sivillerin öldürülmesinden ve Gazze'deki insani felaketten derin endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

"Genel Sekreter acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineliyor." vurgusu yapılan açıklamada, sivillerin çok büyük bedel ödediği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : bm gazze ateşkes
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