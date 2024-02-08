08 Şubat 2024 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 21:18:00
Guterres'ten BM üyelerine Filistin resti: "Uymak zorundalar!"
BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Adalet Divanının kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu vurguladı
BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Adalet Divanının kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu vurguladı
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- Guterres'ten BM üyelerine Filistin resti: "Uymak zorundalar!"
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