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28 Ocak 2024 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 12:30:00

Guterres, UNRWA'ya desteği kesen ülkelere kararlarından dönme çağrısında bulundu

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi için UNRWA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, bu iddiaların ardından UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süreyle durdurma kararı alan bazı ülkelere bu karardan geri dönmeleri çağrısında bulundu.

İsrailli yetkililerin söz konusu iddialarına ilişkin BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) soruşturma başlatıldığını belirten Guterres, olaya karışan 12 kişiden 9'unun kimliğinin tespit edildiğini ve bunların UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından işlerine son verildiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Etiketler : birleşmiş milletler antonio guterres unrwa hamas israil
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