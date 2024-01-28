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28 Ocak 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 09:15:00

Almanya ve Hollanda, UNRWA'ya geçici olarak yeni fonları onaylamayacağını duyurdu

Kaynak: AA

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Almanya ve Hollanda, İsrailli yetkililerin UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, Gazze'deki UNRWA'ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurdu.

Almanya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, Gazze'deki UNRWA'ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UNRWA'nın rolünün Filistin halkına temel hizmetlerin sağlanması bakımından hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bundan dolayı UNRWA'nın çalışanları hakkındaki iddialar karşısında hemen harekete geçmesinin ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarin'in derhal önlemler almasının doğru olduğu aktarıldı.

"Almanya, soruşturma bitene kadar diğer donör ülkelerle koordinasyon içinde Gazze'deki UNRWA için geçici olarak yeni fonlar onaylamayacak. Zaten şu an için yeni taahhütlerde bulunmuyor." ifadesi kullanılan açıklamada, insani yardımlara devam edileceği, birkaç gün önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) yapılan desteğin 7 milyon avro arttırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana UNRWA üzerinden sağlanan insani yardımlarla ve kalkınma işbirliği fonlarıyla Gazze Şeridi'ndeki insanlara ve özellikle güneye kaçan ailelere su, gıda, acil barınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlar ile tıbbi malzemelerin finanse edildiği kaydedildi.

Daha önce Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

HOLLANDA, "HAMAS'A DESTEK" İDDİALARININ ARDINDAN UNRWA'YA FİNANSAL DESTEĞİNİ ASKIYA ALDI

Hollanda, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya aldı.

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği belirtildi.

Açıklamada, suçlamaların ciddi olduğu ve araştırma sürecinde UNRWA'ya finansal desteğin askıya alındığı ifade edildi.

Bunun yeni talepler için de geçerli olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'deki sivil halka başka yollarla insani yardım sağlamaya devam edileceği kaydedildi.

Etiketler : almanya unrwa fon
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