BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." dedi
18 Nisan 2024 Perşembe 17:31:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 17:31:00
Guterres: Kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." dedi
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