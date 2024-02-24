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24 Şubat 2024 Cumartesi 16:11:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 16:11:00

Gürcistan'dan Ukrayna'ya destek

Kaynak: AA

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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, savaşın 2'nci yıl dönümünde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

Bakanlığın X hesabından, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın yıl dönümünde yazılı açıklama yapıldı.

Rusya'nın, uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nı açık şekilde ihlal ederek Ukrayna'ya saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savaş birçok can alması ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu. Gürcistan adına, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmaya devam ediyor."

- "SAVAŞ HER GÜN KAYIPLARA VE YIKIMA NEDEN OLUYOR"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri saldırısının aralarında yüzlerce çocuğun da bulunduğu on binlerce Ukraynalının hayatına mal olduğunu belirtti.

Kobakhidze açıklamasında, "10 milyondan fazla insanı mülteci veya yerinden edilmiş kişi haline getirdi, ülkenin ekonomisini ve altyapısını tahrip etti, Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini işgal etti. Savaş her gün kayıplara ve yıkıma neden oluyor ve sona ermeli." ifadesine yer verdi.

- "RUSYA AVRUPA'YI BÖLEMEDİ"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de X hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "İki yıl. İki yıl geçti ama Rusya kazanamadı. Rusya, Ukrayna'yı ve gücünüzü kırmayı başaramadı. Rusya, Avrupa'yı bölmeyi ve Avrupa'yı sizden ayırmayı başaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Gürcistan Ukrayna toplumunabilirliği
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