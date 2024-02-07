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07 Şubat 2024 Çarşamba 08:54:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 08:54:00

Gürcistan'da toprak kayması 5 can aldı

Kaynak: AA

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Gürcistan'da toprak kaymaları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın Acara ve İmereti bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Acara bölgesinin Khulo belediyesine bağlı Tsoniarisi ve Tkhilvana köylerindeki toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca İmereti bölgesindeki Bagdati belediyesine bağlı Neergeti köyünde de şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Söz konusu köyde 4 evin toprak altında kaldığı ifade edilen açıklamada, kayıp 6 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, ülkede toprak kaymaları nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.

Etiketler : gürcistan toprak kayması can kaybı
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