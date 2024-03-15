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15 Mart 2024 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 13:38:00

Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili: Türkiye ve Gürcistan ile çok boyutlu işbirlikleriyle birbirimize bağlıyız

Kaynak: AA

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Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın, siyasi, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda güçlü işbirliğine sahip olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Darçiaşvili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Üç ülke olarak güçlü bölgesel işbirliğine sahip olduklarını kaydeden Darçiaşvili, "Böylece siyasi diyaloğumuza olan bağlılığımızı ve üçlü formattaki ortaklığımızın önemini ve istikrarını bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu formatın, bölgesel işbirliğinin kapsamlı, etkili ve başarılı mekanizmalarından biri olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Darçiaşvili, üçlü format sayesinde bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması ve değerlendirilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliğine ilişkin Darçiaşvili, "Siyaset, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda çok boyutlu işbirlikleriyle birbirimize bağlıyız." dedi.

Toplantıda özelikle bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bilgisini paylaşan Darçiaşvili, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma bağlamında barışın rolüne dikkati çektiklerini kaydetti.

"GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞI DESTEKLİYORUZ"

Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'da barışı somut bir şekilde desteklediğini aktaran Darçiaşvili, şöyle devam etti:

"Gürcistan, Güney Kafkasya'da barış içinde bir arada yaşamayı güçlü bir şekilde desteklemektedir ve bölgede barışı ve yapıcı işbirliğini geliştirme sürecine katkıda bulunmaya devam etmeye hazırdır. Azerbaycan ve Ermenistan'ın yakın gelecekte anlaşarak barış anlaşması imzalayabileceğini ve bunun bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi açısından bir dönüm noktası olacağını umduğumuzu ifade ettik."

Toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Darçiaşvili, "(Toplantıda) Gürcistan'ın Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi gerektiği ve bunun uluslararası toplumun desteğiyle müzakerelerle sağlanabileceği fikrini desteklediği kaydedildi." ifadesini kullandı.

Darçiaşvili ayrıca, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler hakkında Fidan ve Bayramov'a bilgi verdiğini dile getirerek, toplantıda bölgesel enerji ve nakliye gibi alanlardaki ortak projelerin de öneminin vurgulandığını kaydetti.

Gürcistan olarak, Azerbaycan ve Türkiye ile ortak projelerin daha da geliştirilmesine destek verdiklerini belirten Darçiaşvili, "Söz konusu projeler ülkelerimizin ve bölgemizin dünyadaki işlevini ve rolünü daha da artırmaktadır." şeklinde konuştu.

Darçiaşvili, üç ülke olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Enerji kaynaklarının Asya'dan Avrupa'ya taşınması ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanması konusunda Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin rolü özellikle önemlidir." dedi.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak Trans Hazar Koridoru Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı (Orta Koridor) daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Bakan Darçiaşvili, bu yönde Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu projesinin kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının önemli olacağını vurguladı.

Darçiaşvili konuşmasının sonunda, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin üçlü işbirliğini daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için hazır olduğunu söyledi.

Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı

"Güney Kafkasya'yı barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var"

"Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki projeleri müzakere ettik"
Etiketler : gürcistan ilia darçiaşvili türkiye
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