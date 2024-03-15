Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı sonrasında mevkidaşları Hakan Fidan ve İlia Darçiaşvili ile ortak basın toplantısında konuştu.

Üç ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Bayramov, "Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gündemi çok yönlü ve zengindir, aynı zamanda birçok ülkeye örnek niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Bayramov, ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve geliştirilmesi için Bakü Bildirisini imzaladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik ilişkilerimizin dinamizmi siyasi diyalogla tam uygun şekilde ilerliyor. Hazar ve Karadeniz havzalarını kapsayan geniş coğrafyada Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan ekonomik üçgeni şekillenmiştir. Ortak çabalarımızla bölge kapsamına çıkarak daha geniş coğrafyayı kapsayan enerji ve ulaştırma haritalarını şekillendiren ve önemli ölçüde değiştiren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru gibi projeler artık realitedir."

Azerbaycan'ın Türkiye ve Gürcistan'da başlıca yatırımcılar arasında bulunduğunu hatırlatan Bayramov, "Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki projeleri müzakere ettik. Yeni projeleri konuştuk. Yakın dönemde bir dizi yeni ve çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız." diye konuştu.

Bayramov, yenilenebilir enerji alanındaki girişimlerden de bahsederek geleneksel enerjideki ilişkilerin yenilenebilir enerjide de sürdürüleceğine inandıklarını vurguladı.

Mevkidaşlarını Ermenistan'la çatışma sonrasındaki durum, imar ve ihya çalışmaları, mayın temizleme faaliyetleri hususunda bilgilendirdiğini aktaran Bayramov, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği tam sağlandığı için Ermenistan'la barış için tarihi şans doğdu. Azerbaycan bu hususta adımlarını atıyor. Bölgesel barış ve istikrar için uluslararası hukukun kuralları uygulanmalıdır. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'daki intikamcı güçleri engellemelidir." diye konuştu.

Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı