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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye, yasa dışı silah ticareti çağrısı
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31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:51:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:51:00

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye, yasa dışı silah ticareti çağrısı

Kaynak: AA

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, diğer ülkelerin Kuzey Kore ile "yasa dışı" silah ticaretine "derhal" son vermesi çağrısı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-gyu, Kuzey Kore ve Rusya'nın silah ticareti yaptığı iddialarının basına sızmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jeon, "Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden, uluslararası barış ve istikrara zarar veren ve derhal durdurulması gereken Kuzey Kore ile yasa dışı silah ticareti konusundaki pozisyonunu koruyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Jeon, ülkelerin Pyongyang ile "yasa dışı" silah ticaretlerini "derhal" sonlandırma çağrısı yaptı.

Jeon, Financial Times tarafından 28 Temmuz'da yayımlanan Ukrayna Savunma Bakanlığının el konulan Rus gemilerinden alınan füzelerin Kuzey Kore menşeili olduğu açıklamasına ilişkin habere doğrudan atıfta bulunmayarak ilgili gelişmeleri "yakından" takip ettiklerini dile getirdi.

Benzer bir açıklamayı Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de geçen hafta düzenlenen Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü etkinliklerinin ardından yapmıştı.

Etkinlikler kapsamında Rus heyetinin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaretinin ardından uluslararası medyada iki ülke arasında silah ticaretinin süregeldiği iddiaları gündeme gelmişti.

Etiketler : güney kore kuzey kore kore yarımadası
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